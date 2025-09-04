صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماچھیوال قتل کیس، مجرم کو سزائے موت، پانچ لاکھ جرمانہ

  • ملتان
وہاڑی(خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود شاد نے ماچھیوال قتل کیس میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت اور۔۔۔

 پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ استغاثہ کے مطابق چک نمبر 60 بی ایم کے رہائشی آصف ولد محمد رمضان لنگڑیال کے خلاف تھانہ ماچھیوال میں مقدمہ نمبر 118/25 زیر دفعہ 302 درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم کا چالان عدالت میں پیش کیا۔ پراسیکیوشن نے ٹھوس شواہد اور دلائل دیے جن کی بنیاد پر ملزم پر قتل کا جرم ثابت ہوگیا جبکہ وکیل صفائی اپنے مؤقف کو ثابت نہ کرسکا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں ملزم کو مزید چھ ماہ قید بھگتنا ہوگی۔

 

