لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید نے دریائے ستلج میاں حاکم آؤٹ فال کے متاثرین میں پانی کی بوتلیں اور چاول کے ڈبے تقسیم کیے ۔۔۔
وہ ایس ڈی ای او پیرا وقاص انجم اور تحصیل دار منظورالحق کے ہمراہ متاثرین کے کیمپوں میں گئے اور مسائل دریافت کیے ۔ اس دوران ایک متاثرہ خاتون کی فیملی کے لیے فوری طور پر نیا کیمپ لگانے کی ہدایت بھی کی۔اس موقع پر چودھری فیصل کمبوہ، چودھری سعید اختر، اختر نواز بھٹی، شیخ ظفر شہزاد، باؤ ساجد نوید، ندیم اسکا شیروانی، چودھری شاہد الطاف، علی مراد، رانا آصف، عمر وحید جٹ، چودھری عبدالجبار اور میاں ابراہیم سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود سیلاب متاثرین کے مسائل کے حل اور ان کی دلجوئی کے لیے عملی طور پر دن رات متحرک ہیں۔