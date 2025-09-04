صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

  • ملتان
لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید نے دریائے ستلج میاں حاکم آؤٹ فال کے متاثرین میں پانی کی بوتلیں اور چاول کے ڈبے تقسیم کیے ۔۔۔

وہ ایس ڈی ای او پیرا وقاص انجم اور تحصیل دار منظورالحق کے ہمراہ متاثرین کے کیمپوں میں گئے اور مسائل دریافت کیے ۔ اس دوران ایک متاثرہ خاتون کی فیملی کے لیے فوری طور پر نیا کیمپ لگانے کی ہدایت بھی کی۔اس موقع پر چودھری فیصل کمبوہ، چودھری سعید اختر، اختر نواز بھٹی، شیخ ظفر شہزاد، باؤ ساجد نوید، ندیم اسکا شیروانی، چودھری شاہد الطاف، علی مراد، رانا آصف، عمر وحید جٹ، چودھری عبدالجبار اور میاں ابراہیم سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود سیلاب متاثرین کے مسائل کے حل اور ان کی دلجوئی کے لیے عملی طور پر دن رات متحرک ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن