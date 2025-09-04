صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹرآر پی او ملتان کیپٹن (ر) محمد سہیل چودھری کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس میں اردل روم کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس افسروں اور ملازمین کی دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی گئی۔۔۔

 برخاست سب انسپکٹر محمد شاہد اقبال کی اپیل منظور، سزا برخاستگی کو دو سالہ انکریمنٹ سٹاپ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اے ایس آئی عمران سرور اور محمد نوز کی اپیلیں مسترد، عہدے میں تنزلی برقرار رہی۔ سب انسپکٹر غوث محمد کی اپیل منظور، الزامات ثابت نہ ہونے پر بحال کر دیا گیا۔ اے ایس آئی شوکت علی کی اپیل منظور، عہدے پر بحالی کے احکامات جاری۔برخاست کانسٹیبلز غلام فرید، محمد اقبال اور ایوب خاور کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں جبکہ کانسٹیبلز محمد سجاد، مبشر لقمان اور شفقت رضا کی اپیلیں منظور، سزا کو دو سالہ انکریمنٹ سٹاپ میں تبدیل کرتے ہوئے بحال کیا گیا۔ 

 

