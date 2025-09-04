میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لودھراں میں عید میلادالنبیؐ بھرپور عقیدت و جوش و خروش سے منائی جائے گی اور ۔۔۔
اس موقع پر سیلاب متاثرین بھی خوشیوں میں شریک ہوں گے ۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی، ڈی ایس پی ساجد صدیق، علماء کرام اور امن کمیٹی ممبران شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں، عید میلادالنبیؐ کے موقع پر امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، انتشار پھیلانے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب متاثرین میں مٹھائیاں تقسیم ہوں گی جبکہ 6 ستمبر کو یوم دفاع بھی شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جلوس روٹس کی صفائی، تجاوزات کا خاتمہ اور دیگر انتظامات مکمل کئے جا رہے ہیں۔ ڈی ایس پی کے مطابق جلوسوں اور محافل میلاد کے دوران فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں علماء کرام اور کمیٹی اراکین نے قیام امن اور ضابطہ اخلاق پر مکمل عملدرآمد کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں ملکی ترقی و خوشحالی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے دعا بھی کی گئی۔