خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

  • ملتان
خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ دریاؤں کے پانی کے بہاؤ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ہیڈ سدھنائی پر صورتحال کا جائزہ لیا۔۔۔

 اور محکمہ آبپاشی سے بریفنگ لی۔ پانی کی آمد و اخراج 1 لاکھ 61 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ کبیروالہ میں 18 اور میاں چنوں میں 5 ریلیف کیمپ قائم ہیں جہاں متاثرین کو خوراک، رہائش اور علاج فراہم کیا جا رہا ہے ۔ اب تک 1 لاکھ 26 ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہوچکے ہیں۔دوسری طرف ریسکیو 1122، پولیس اور محکمہ مال کی ٹیمیں مسلسل متحرک ہیں، کبیروالہ اور میاں چنوں سے اب تک 1 لاکھ 27 ہزار افراد نکالے جا چکے ہیں۔ متاثرین کو ریلیف کیمپس اور مریم نواز کلینک آن وہیلز میں طبی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔ 

 

