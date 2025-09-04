وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے ، اب تک95 فیصد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔۔۔
ریسکیو ٹیموں نے 4499 افراد اور 255 مویشیوں کو بچایا جبکہ مجموعی طور پر 62 ہزار 829 افراد کو منتقل کیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے 83 آبادیاں متاثر اور 42 ہزار 999 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آیا ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں 17 ریلیف کیمپس، 11 میڈیکل کیمپس اور 11 لائیو اسٹاک کیمپس قائم ہیں جہاں خیمہ بستیاں، کھانا، بچوں کے لیے دودھ اور علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں 1344 افراد جبکہ کلینک آن وہیلز پر 495 افراد کا علاج کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق لائیو اسٹاک کیمپس میں 4372 جانوروں کی ویکسی نیشن اور علاج معالجہ کیا گیا، 40 ہزار 398 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، 14 ٹن چارہ اور 320 ونڈہ بیگز تقسیم کیے گئے ۔ مزید بتایا کہ اب تک 6500 افراد کو کھانا اور 500 راشن بیگز فراہم کیے جا چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہیڈ اسلام سے 95 ہزار 727 کیوسک پانی گزر رہا ہے اور تمام محکمے متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات سرگرم ہیں۔