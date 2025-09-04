صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

  • ملتان
وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے ، اب تک95 فیصد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔۔۔

 ریسکیو ٹیموں نے 4499 افراد اور 255 مویشیوں کو بچایا جبکہ مجموعی طور پر 62 ہزار 829 افراد کو منتقل کیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے 83 آبادیاں متاثر اور 42 ہزار 999 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آیا ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں 17 ریلیف کیمپس، 11 میڈیکل کیمپس اور 11 لائیو اسٹاک کیمپس قائم ہیں جہاں خیمہ بستیاں، کھانا، بچوں کے لیے دودھ اور علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں 1344 افراد جبکہ کلینک آن وہیلز پر 495 افراد کا علاج کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق لائیو اسٹاک کیمپس میں 4372 جانوروں کی ویکسی نیشن اور علاج معالجہ کیا گیا، 40 ہزار 398 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، 14 ٹن چارہ اور 320 ونڈہ بیگز تقسیم کیے گئے ۔ مزید بتایا کہ اب تک 6500 افراد کو کھانا اور 500 راشن بیگز فراہم کیے جا چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہیڈ اسلام سے 95 ہزار 727 کیوسک پانی گزر رہا ہے اور تمام محکمے متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات سرگرم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن