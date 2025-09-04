سیلاب:بیماریوں کا خدشہ،محکمہ صحت ہائی الرٹ
ملتان (لیڈی رپورٹر)سیلاب متاثرین میں بیماریاں پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر محکمہ صحت کو ہائی الرٹ کردیا گیا ۔محکمہ صحت کو ادویات سمیت ضروری اقدامات کا حکم دے دیا گیا ۔ ہسپتالوں کو اس حوالے سے پیشگی اقدامات کی بھی ہدایت دی گئی ہے ۔۔۔
سپیشل سیکرٹری محکمہ صحت و آبادی جنوبی پنجاب محمد شہباز حسین فلڈ ریلیف انتظامات کا جائزہ لینے صوبہ پنجاب کی آخری تحصیل روجھان کے صوبہ سندھ سے متصل علاقہ شاہ والی پہنچ گئے ۔ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس راجن پور محمد قاسم، سی ای او ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راجن پور ڈاکٹر محمد فیاض میکن اور دیگر افسر ان کے ہمراہ تھے ۔سپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد شہباز حسین نے گورنمنٹ ہائی سکول شاہ والی میں قائم کردہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے محکمہ صحت اور لائیوسٹاک کے کاونٹرز پر فراہم کردہ ادویات کو چیک کیا اور ممکنہ سیلاب کی صورت میں بروقت پیشگی ریلیف انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ بعدازاں انہوں نے سول ہسپتال شاہ والی کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے صفائی کی صورتحال اور ادویات کی دستیابی کو چیک کیا۔ دورہ کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر ضلع راجن پور میں موثر پیشگی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122, صحت، لائیو اسٹاک، سول ڈیفنس اور دیگر تمام متعلقہ محکمے کسی بھی سیلاب صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لئے ہائی الرٹ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائی بیلٹ کے علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے سیلاب متاثرین کو ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جا رہا ہے اور فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو کھانا، رہائش ،دوائیں ،اور ان کے مویشیوں کو چارہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔فلڈ ریلیف کیمپس میں انسداد ڈینگی سپرے کے ساتھ مچھر دانیاں فراہم کی جارہی ہیں ،محکمہ صحت کو بیماریاں کنٹرول کرنے کے حوالے تمام انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ علاقائی ہسپتالوں کو بھی پیشگی اقدامات کا حکم دیا گیا ہے ۔بعد ازاں محمد شہباز حسین نے فلڈ ریلیف پیشگی انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے راجن پور کے مختلف مقامات کا دورہ سپیشل سیکرٹری نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راجن پور کے مرکزی میڈیسن سٹور، ہیلتھ کلینک کوٹلہ نصیر، فلڈ ریلیف سنٹر موضع ونگ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راجن پور میں انتظامات کا جائزہ لیا۔