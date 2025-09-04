سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع
ملتان (وقائع نگار خصوصی)دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر واسا ملتان نے ہنگامی پلان پر عملدرآمد تیز کر دیا ہے ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کیپٹن (ر) نورالامین مینگل اور ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو واٹر باؤزر کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔۔۔
کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی سربراہی میں واسا عوامی خدمت کے لیے سرگرم ہے ۔ ایم ڈی واسا خالد رضا خان نے تمام روٹس اور نایاب سٹی لنگڑیال، خیرپور بھٹہ، قاسم بیلا اور نواب پور میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سورج میانی کا ہنگامی معائنہ بھی کیا، جہاں ایگزٹ پوائنٹ پر سیلابی پانی کے داخلے کے خطرے کے پیش نظر ریت کی بوریوں اور لکڑی کے پشتوں سے حفاظتی بند بنایا گیا۔ایم ڈی واسا نے ڈائریکٹر ورکس محمد ندیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسپوزل سٹیشن محمد ساجد کو تین کلومیٹر طویل حفاظتی بند کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی کی ہدایت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں میں نکاسی آب کا نظام ہر صورت رواں رکھا جائے ۔ سیلابی دباؤ کے باعث پلانٹ کے ایگزٹ پوائنٹ سے پانی کا اخراج عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ 184 ایکڑ پر محیط پلانٹ میں پانی کے ذخیرے کی مانیٹرنگ جاری ہے ۔خالد رضا خان کا مزید کہنا تھا کہ واسا انتظامیہ شہریوںکی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے،عوام ادارے کی معاونت کریں۔