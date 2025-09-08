دفاتر کی سجاوٹ آخری نبی الزماں ؐ سے عقیدت و محبت کا اظہار،میپکوترجمان
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ترجمان نے کہا کہ دفاتر کی سجاوٹ آخری نبی الزماں ؐ سے عقیدت و محبت کا اظہار ہے اور ہر سال کی اس سال بھی دفاتر کی عمارتیں روشن کی گئی ہیں۔۔۔
میپکو ہیڈ کوارٹر کے دفاتر پر چراغاں کیاگیا،جنوبی پنجاب کے سرکل دفاتر کو بھی برقی قمقموں سے سجایاگیا۔ ساہیوال، رحیم یار خان، بہاولپور، مظفرگڑھ، ڈی جی خان، وہاڑی، بہاولنگر، خانیوال سرکل کی عمارتوں پر لائٹس لگائی گئیں ۔ میپکو کالونی ملتان اور رہائشی کالونیوں کی مساجد میں درود کی صدائیں گونجتی رہیں ۔