پاکستان ریلویز ملتان ڈویژن میں سالانہ سیرت النبی ؐ کانفرنس

  • ملتان
پاکستان ریلویز ملتان ڈویژن میں سالانہ سیرت النبی ؐ کانفرنس

ملتان (خصوصی رپورٹر) پاکستان ریلویز ملتان ڈویژن کے زیر اہتمام ریلوے ہال میں سالانہ سیرت النبی ؐ کانفرنس ہوئی جس میں ڈویژنل آفیسرز سمیت مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔

نظامت کے فرائض ڈویژنل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سید محمد عبدالسمیع نے ادا کیے ۔ممبر صوبائی امن کمیٹی سید علی رضا گردیزی، جنرل سیکریٹری زکریا اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری اور علامہ سید جہانزیب اسلم شاہ نے خصوصی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ حضور اکرم ؐ کی سیرت و سنت پر عمل پیرا ہو کر فرقہ واریت اور انتشار کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کو امن و ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے ۔محفل میں عالمی شہرت یافتہ نعت خواں محمد وقاص رضا قادری، انجینئر ضرغام عباس، کاشف حسین اور اسلام الدین نے بارگاہ رسالت مآب ؐ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جبکہ حافظ جمشید بھٹہ نے تلاوت کلام پاک پیش کی۔

 

