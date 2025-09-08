سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات دینا حکومتی ذمہ داری ،روبینہ اختر
ملتان (لیڈی رپورٹر)این اے 148کی امیدوار اور تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا ہے کہ پنجاب میں حالیہ تباہ کن سیلاب لاکھوں افراد کو بے گھر کر چکا ہے ، مال مویشی اور گھریلو سامان کے نقصانات کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں۔
انہوں نے کہا کہ صحت کا پہلے ہی کمزور ڈھانچہ مسائل کا شکار ہے ، اب سیلاب سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے جن میں اسہال، جلدی امراض، آنکھوں کی بیماریاں، ہیپاٹائٹس، گلے اور سانس کی تکالیف شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت کے ساتھ میڈیکل سٹاف اور طبی شعبہ سے وابستہ تمام افراد کو آگے بڑھنا ہوگا تاکہ متاثرین کو بروقت علاج میسر آ سکے ۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکٹروں اور طبی عملے کی میٹنگ بلا کر ادویات اور عملہ فراہم کرے تاکہ متاثرین کو بہتر سہولیات دی جا سکیں۔ڈاکٹر روبینہ اختر نے مزید کہا کہ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے اور بطور قوم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر متاثرین کی مدد کریں۔ انہوں نے یہ بات این اے 148 بستی محمد پور گہوٹہ میں لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ میں خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کیں۔