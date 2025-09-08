میپکو کا ٹیوب ویل سیلاب متاثرہ صارفین کیلئے ریلیف اعلان
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو نے جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ زرعی ٹیوب ویل صارفین کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے ۔ ترجمان کے مطابق اگست 2025ء کے بل گزشتہ سال اگست کے استعمال کے مطابق جاری ہوں گے ۔
اگر سیلاب کے باعث میٹر ریڈنگ نہ ہو سکی تو عارضی بل جاری کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے زرعی صارفین کے بلوں پر ڈسکریپنسی کوڈ 20 مختص کیا گیا ہے ۔ نیپرا کنزیومر سروس مینوئل کے تحت متاثرہ کسانوں کو بلنگ میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ اگر اگست 2024ء کا ڈیٹا دستیاب نہ ہوا تو جولائی 2025ء کے استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے بل بنایا جائے گا۔ میپکو حکام کے مطابق کسان بھائیوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا اور سیلاب متاثرین کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔