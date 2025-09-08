صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا ٹیوب ویل سیلاب متاثرہ صارفین کیلئے ریلیف اعلان

  • ملتان
میپکو کا ٹیوب ویل سیلاب متاثرہ صارفین کیلئے ریلیف اعلان

ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو نے جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ زرعی ٹیوب ویل صارفین کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے ۔ ترجمان کے مطابق اگست 2025ء کے بل گزشتہ سال اگست کے استعمال کے مطابق جاری ہوں گے ۔

 اگر سیلاب کے باعث میٹر ریڈنگ نہ ہو سکی تو عارضی بل جاری کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے زرعی صارفین کے بلوں پر ڈسکریپنسی کوڈ 20 مختص کیا گیا ہے ۔ نیپرا کنزیومر سروس مینوئل کے تحت متاثرہ کسانوں کو بلنگ میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ اگر اگست 2024ء کا ڈیٹا دستیاب نہ ہوا تو جولائی 2025ء کے استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے بل بنایا جائے گا۔ میپکو حکام کے مطابق کسان بھائیوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا اور سیلاب متاثرین کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبہ ،ٹریفک نظام درہم بر ہم ،عوام پریشان

شہر میں ایرانی پٹرول و ڈیزل کی فروخت ختم نہ ہوسکی،پولیس کارروائیاں گٹکے ماوے تک محدود

اسلامی قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں،میلاد مصطفی کا نفر نس

کیش وین سے کروڑوں روپے لوٹنے کی فوٹیج سامنے آگئی

وزیر داخلہ کی سندھ پولیس کو شاباش

گورنر کاافغان قونصلیٹ کادورہ،زلزلے سے نقصان پرافسوس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر