صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب میں بجلی فوری منقطع ،پانی اترنے پر بحالی کی ہدایت

  • ملتان
سیلاب میں بجلی فوری منقطع ،پانی اترنے پر بحالی کی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے جلال پور پیروالہ، شجاع آباد، علی پور اور احمد پور شرقیہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔

 انہوں نے موضع ڈمر والا کی بستی منچل، بستی ڈمر والا، بستی مہر اور بستی ڈنڈا کے علاوہ احمد پور شرقیہ کی شمس آباد، جھانگڑا، خیرپور ڈاہا، دھورکوٹ، ودھنور اور پنجند سمیت مختلف علاقوں میں بجلی تنصیبات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے جلال پور پیروالہ کے گورنمنٹ ہائی سکول چک 84ایم میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر موجود ایس ڈی او و میپکو اہلکاروں سے ملاقات کی۔ سی ای او نے ایکسین علی پور ڈویژن ذاکر حسین، ایڈیشنل ایس ای احمد پور شرقیہ ڈویژن ممتاز علی سولنگی اور ایس ڈی او جلال پور پیروالہ کو ہدایت کی کہ فلڈ ریلیف کیمپوں میں سٹاف کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے اور خطرے کی صورت میں فوری بجلی بند کی جائے جبکہ پانی اترنے کے فوراً بعد متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال کی جائے ۔اس موقع پر میپکو افسروں نے بتایا کہ فیلڈ ٹیمیں مکمل ٹی اینڈ پی اور پی پی ای کے ساتھ فلڈ ریلیف کیمپس میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

پاک فوج کی قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ، کمشنر

واسا سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف

چوک گھنٹہ گھر ،عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب

لیبر یونین کی جانب سے جشن عیدمیلادالنبیؐ کی تقریب

دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر