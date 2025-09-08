سیلاب میں بجلی فوری منقطع ،پانی اترنے پر بحالی کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے جلال پور پیروالہ، شجاع آباد، علی پور اور احمد پور شرقیہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے موضع ڈمر والا کی بستی منچل، بستی ڈمر والا، بستی مہر اور بستی ڈنڈا کے علاوہ احمد پور شرقیہ کی شمس آباد، جھانگڑا، خیرپور ڈاہا، دھورکوٹ، ودھنور اور پنجند سمیت مختلف علاقوں میں بجلی تنصیبات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے جلال پور پیروالہ کے گورنمنٹ ہائی سکول چک 84ایم میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر موجود ایس ڈی او و میپکو اہلکاروں سے ملاقات کی۔ سی ای او نے ایکسین علی پور ڈویژن ذاکر حسین، ایڈیشنل ایس ای احمد پور شرقیہ ڈویژن ممتاز علی سولنگی اور ایس ڈی او جلال پور پیروالہ کو ہدایت کی کہ فلڈ ریلیف کیمپوں میں سٹاف کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے اور خطرے کی صورت میں فوری بجلی بند کی جائے جبکہ پانی اترنے کے فوراً بعد متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال کی جائے ۔اس موقع پر میپکو افسروں نے بتایا کہ فیلڈ ٹیمیں مکمل ٹی اینڈ پی اور پی پی ای کے ساتھ فلڈ ریلیف کیمپس میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔