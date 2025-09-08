سیلاب متاثرین کیلئے فنڈ ریزنگ مہم کو مؤثر بنایا جائے ، محمد اصغر
ملتان (لیڈی رپورٹر)آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن جنوبی پنجاب کے صدر رانا محمد اصغر نے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام سے اپیل کی کہ سیلاب متاثرین کیلئے مخیر حضرات سے رابطہ کرکے فنڈ ریزنگ کو مؤثر بنایا جائے تاکہ فوری امداد متاثرین تک پہنچ سکے ۔
ان کے مطابق فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس میں مسلسل کام جاری ہے۔ انہوں نے بس سٹینڈ کے ٹرانسپورٹرز اور شہر کی تاجر برادری سے اپیل کی کہ دل کھول کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔انہوں نے کہاکہ فوج، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور پنجاب پولیس جس جذبے سے سیلاب متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں وہ قابلِ تحسین ہے ۔