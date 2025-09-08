صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلڈ ریلیف کیمپوں میں سہولتیں فراہم کی جائیں، تیمور مہے

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے کہا ہے کہ این اے 148 کے سیلاب متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے قائم فلڈ ریلیف کیمپ متاثرین کی تعداد کے مقابلے میں بے حد کم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ گھروں میں پانی داخل ہونے کے باعث سینکڑوں متاثرین اپنے اہل خانہ اور مال مویشی سمیت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔انہوں نے کہا کہ متاثرین کو نہ تو خوراک فراہم کی جا رہی ہے اور نہ ہی علاج کیلئے طبی سہولتیں دستیاب ہیں، بجلی کی عدم فراہمی اور جانوروں کیلئے چارہ نہ ہونے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

 

