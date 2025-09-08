صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
کوٹ ادو :ڈکیتی، فائرنگ اغوا کی متعددوارداتیں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلع بھر میں ڈکیتی، فائرنگ اور اغوا کی متعدد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ تھانہ صدر کی حدود میں پل محسن کے رہائشی ڈاکٹر آفتاب نواز اپنے عزیز کے ہمراہ پل گسن گئے۔۔۔

 جہاں سعید اللہ رند اور بیٹے ابو بکر نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تشدد کیا اور گاڑی سے لائسنس یافتہ پسٹل اور 4لاکھ روپے نقدی چھین لی۔دوسری واردات تھانہ دائرہ دین پناہ میں ہوئی جہاں ویلڈنگ کاریگر محمد آصف کو ریاض حسین اور ساتھیوں نے راستہ روک کر دھمکیاں دیں اور ہوائی فائرنگ کی۔ تیسری واردات میں فیصل آباد کے رہائشی بابر علی اور زاہد کو ریلوے اسٹیشن کے قریب فائرنگ سے زخمی کر کے ایک کمسن لڑکی کو اغواکیا گیا۔ تاہم تفتیش میں انکشاف ہوا کہ زخمیوں نے خود کو گولیاں مار کر جھوٹی اطلاع دی چوتھی واردات تھانہ سنانواں میں رشتہ کے تنازع پر محمد اقبال کو فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا۔ پانچویں واقعے میں تھانہ سلطان کالونی کی حدود میں محمد عامر سے موٹر سائیکل اور 50 ہزار روپے چھین لئے گئے ۔ شہریوں کی مزاحمت پر ایک ملزم گرفتار، اسلحہ بھی برآمد کرلیا گیا۔

 

 

 

