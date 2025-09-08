سیلاب متاثرین کی خیمہ بستیوں میں محافل میلاد النبیؐ
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع وہاڑی کی خیمہ بستیوں میں جشن عید میلاد النبیؐ کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر سیلاب متاثرین کو عید میلاد النبیؐ کی خوشیوں میں شریک کیا گیا جبکہ خیمہ بستیوں کی سجاوٹ اور چراغاں بھی کیا گیا۔محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، بعدازاں نعت خواں حضرات نے بارگاہِ رسالتؐ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی کامیابی حضورؐکے بتائے ہوئے راستے پر عمل میں ہے ۔ آپؐکی تعلیمات امن، محبت، برداشت اور خیرخواہی کا پیغام دیتی ہیں۔ محافل کے اختتام پر درود و سلام اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی گئی جبکہ ملک و قوم کی سلامتی اور متاثرین کی بحالی کیلئے بھی اجتماعی دعا کی گئی۔