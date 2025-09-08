صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی خیمہ بستیوں میں محافل میلاد النبیؐ

  • ملتان
سیلاب متاثرین کی خیمہ بستیوں میں محافل میلاد النبیؐ

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع وہاڑی کی خیمہ بستیوں میں جشن عید میلاد النبیؐ کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔

 اس موقع پر سیلاب متاثرین کو عید میلاد النبیؐ کی خوشیوں میں شریک کیا گیا جبکہ خیمہ بستیوں کی سجاوٹ اور چراغاں بھی کیا گیا۔محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، بعدازاں نعت خواں حضرات نے بارگاہِ رسالتؐ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی کامیابی حضورؐکے بتائے ہوئے راستے پر عمل میں ہے ۔ آپؐکی تعلیمات امن، محبت، برداشت اور خیرخواہی کا پیغام دیتی ہیں۔ محافل کے اختتام پر درود و سلام اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی گئی جبکہ ملک و قوم کی سلامتی اور متاثرین کی بحالی کیلئے بھی اجتماعی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر