سیلابی صورتحال میں دکانداروں نے خودساختہ مہنگائی کردی

  • ملتان
جودھ پور (نمائندہ دنیا) کبیروالا اور نواحی علاقوں میں سیلابی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانداروں نے اشیاء خوردونوش کے من مرضی کے ریٹ طے کر لئے ۔

ذرائع کے مطابق مارکیٹ میں آٹا اور دیگر ضروری سامان سرکاری نرخ سے کہیں زیادہ قیمتوں پر فروخت ہو رہا ہے ، جس پر سیلاب متاثرہ عوام بری طرح لٹنے پر مجبور ہیں۔مزید بتایا گیا کہ متعدد دکانداروں نے اشیاء خوردونوش ذخیرہ کر رکھی ہیں، جس سے مصنوعی قلت پیدا ہو رہی ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مہنگائی پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، جبکہ مخیر حضرات جو متاثرین کیلئے راشن خرید رہے ہیں وہ بھی دکانداروں کے ہاتھوں مہنگائی کا شکار ہیں۔

 

