وہاڑی :سیلاب متاثرین کی تعداد 72ہزار 974 تک پہنچ گئی

  • ملتان
وہاڑی :سیلاب متاثرین کی تعداد 72ہزار 974 تک پہنچ گئی

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں سیلاب متاثرین کے انخلاء اور ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے ۔

ڈی سی عمرانہ توقیر کے مطابق تمام محکمے دن رات سرگرم ہیں، متاثرین کو سکولوں، سرکاری عمارتوں اور خیمہ بستیوں میں رہائش فراہم کی گئی ہے ۔ متاثرہ افراد کو کھانا، راشن، دودھ اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں جبکہ مویشیوں کیلئے چارہ اور ونڈہ مہیا کیا جا رہا ہے سیلاب متاثرین کی تعداد 72ہزار 974تک پہنچ گئی ہے جن میں سے 68 ہزار 143افراد اور 49ہزار 567مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیئے گئے ہیں۔ریلیف سرگرمیو ں کے تحت 7ہزار متاثرین کو کھانا، 500بیگز راشن اور مویشیوں کیلئے 70ٹن چارہ اور 320بیگز ونڈہ فراہم کیا گیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ نے17فلڈ ریلیف کیمپس، 11 میڈیکل اور 12لائیو سٹاک کیمپس قائم کیے ہیں، جہاں 2ہزار 194متاثرین کو طبی سہولت، 542افراد کا فیلڈ ہاسپٹل میں علاج اور 45ہزار 733جانوروں کی ویکسی نیشن کی گئی ہے ۔

 

