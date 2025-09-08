صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عرفان مونڈا کی قیادت میں متاثرہ خاندانوں میں راشن اور مالی امداد تقسیم

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار) ایم این اے این اے 176 ملک آصف مونڈا کی ہدایت پر ان کے بھائی ملک عرفان مونڈا نے خان گڑھ اور روہیلانوالی کے نشیبی علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ گھروں میں امدادی سرگرمیوں کی قیادت کی۔

اس موقع پر ڈی ایس پی مرزا صدیق، ایس ایچ او طاہر سلیم اور پولیس ٹیم کے تعاون سے سینکڑوں متاثرین کو نقل مکانی کیلئے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ خاندانوں میں صاف پانی، راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں ۔جبکہ سفید پوش خاندانوں کو مالی امداد بھی فراہم کی گئی۔

 

