جامع مسجد دانیوال کی 12رکنی کمیٹی تشکیل دیدی گئی ملتان 08 ستمبر ، 2025

وہاڑی (خبرنگار) جامع مسجد دانیوال کی 12 رکنی عہدیداران و ممبران کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔عہدیداران مجلس عاملہ انجمن جامع مسجد دانیوال (رجسٹرڈ) کے نو منتخب۔۔۔

صدر سردار امتیاز عالم، نائب صدر محمد آصف چوہدری، جنرل سیکرٹری خادم حسین، ڈپٹی سیکرٹری عمر فیاض، فنانس سیکرٹری حاجی جاوید الحق، ممبر انتظامیہ عامر سہیل اور اعجاز احمد مغل نامزد کیے گئے ہیں۔ممبران مجلس شوریٰ میں چیئرمین مقبول احمد چوہدری جبکہ دیگر ممبران میں احمد رضا چوہدری، احتشام الحق گوشی، ڈاکٹر محمد افضل اور حافظ محمد رضوان شامل ہیں۔