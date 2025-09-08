وہاڑی کو صاف ستھر بنانے کیلئے ڈویلپمنٹ پروگرام کی منظوری
وہاڑی(نمائندہ خصوصی )مسلم لیگ ن کے ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے بتایا ہے کہ ان کی مسلسل کاوش سے چیف منسٹر مریم نواز شریف کے انقلابی پروگرام سے وہاڑی شہر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کیلئے۔۔۔
پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کی منظوری چیئرمین P&Dبورڈ کی زیر صدارت منعقدہ میٹنگ میں دے دی گئی اب وہاڑی شہر میں بحالی سیوریج، بارشی پانی کی نکاسی، ٹف ٹائل،پختہ سٹرکات کی تعمیر و دیگر انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام ہوگا منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 5ارب 73کروڑ روپے ہے منصوبے کی نگرانی PMDFCاور PMUکریگا ایم پی اے کے مطابق اس ایچیومنٹ سے وہاڑی کے عوام ہر حوالے سے مثالی سہولیات سے مستفید ہوں گے انہوں نے ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر،اے ڈی سی جی فنانس،لوکل گورنمنٹ، چیف آفیسر بلدیہ اور آئی اینڈ ایس برانچ کے ایس ڈی او اور دیگر افسران کی اس پراجیکٹ کی تیاری میں اہم کردار ہے میں وہاڑی کے عوام کی طرف ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوے شکریہ ادا کرتے ہوے اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ اپنے شہر کی تعمیروترقی اور عوام کے مسائل حل کرنے میں شبانہ روز جدوجہد جاری رکھی جائے گی ۔