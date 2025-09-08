صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ مویشیوں کی ویکسی نیشن مہم جاری

  • ملتان
سیلاب متاثرہ مویشیوں کی ویکسی نیشن مہم جاری

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کی ویکسی نیشن اور علاج معالجہ جاری ہے ۔

ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر محسن بھٹی کی نگرانی میں 33 فیلڈ ٹیمیں روزانہ متاثرہ دیہات میں جا کر جانوروں کو علاج اور ویکسی نیشن کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔لائیو اسٹاک ڈیپارٹمنٹ کے 100اہلکار 24گھنٹے ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اب تک 45 ہزار 733 جانوروں کی ویکسی نیشن اور علاج کیا جا چکا ہے جبکہ 49ہزار 567 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ۔

 

