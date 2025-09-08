وزیر تعلیم کے دورے کے باوجود متاثرین کی مشکلات برقرار
وہاڑی (خبرنگار) وزیر تعلیم پنجاب کے دورے کے باوجود سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ تیز بارش اور طوفانی ہواؤں سے متاثرہ خاندان خیمہ بستیوں اور کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔
خواتین اور بچوں کی حالت بگڑ گئی جبکہ کئی درخت بھی گر گئے ۔ متاثرین کے مطابق وزیر کے دورے پر بلایا گیا مگر سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں۔ بوریوالا میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے ، مزید بستیاں زیر آب آگئیں۔ ساہوکا، امین کوٹ، بستی جنگا، رحیم شاہ اور گاہی شاہ مکمل ڈوب گئے جبکہ جملیرا کے علاقوں میں سینکڑوں کچے مکان بہہ گئے ۔ نہری پشتے بھی خطرے میں ہیں اور متعدد سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔وہاڑی میں آؤٹ فال میاں حاکم کے قریب پی آئی لنک کے بند میں کٹاؤ شروع ہو گیا ہے ، جس سے درجنوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ انتظامیہ اور محکمہ انہار بند کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔