پیپلزپارٹی کوٹ ادو نے شجرکاری مہم کا آغاز کردیا

  • ملتان
پیپلزپارٹی کوٹ ادو نے شجرکاری مہم کا آغاز کردیا

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کوٹ ادو نے شجرکاری مہم اور آگاہی مہم کا آغاز کردیا۔ شجرکاری مہم کا افتتاح ڈویژنل صدر اور امیدوار قومی اسمبلی این اے 179میر آصف خان دستی نے پودا لگا کر کیا۔

تقریب کی صدارت ضلعی صدر مظہر بلوچ کشک نے کی جبکہ اسٹیج سیکرٹری ایم یونس اطہر تھے ۔ تقریب میں سینئر رہنماؤں چودھری حسن محمود، ڈاکٹر مختار کوکھر، ذوالفقار بلوچ، عبدالعزیز بھٹی، ملک نواز، ڈاکٹر سجاد، خلیل زرگر، تنویر گرمانی اور زریاب قادر نے بھی شرکت کی اور پودے لگائے ۔اس موقع پر میر آصف خان دستی نے کہا کہ موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کیلئے شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ گرین پاکستان ہی خوشحال اور صحت مند پاکستان بنا سکتا ہے ۔

 

