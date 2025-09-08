ماہڑہ :فلڈ ریلیف کیمپس پر پولیس ہیلپ ڈیسک قائم
ماہڑہ (نامہ نگار ) تمام فلڈ ریلیف کیمپس پر پولیس ہیلپ ڈیسک قائم ،ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کیلئے مسلسل فیلڈ میں رہ کر خود مانیٹرنگ کرتے ہوئے شہریوں کو پولیس کی امداد بہم پہنچا رہے ہیں۔۔۔
اسی سلسلے میں ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے سیلاب متاثرین کیلیئے قائم کیئے گئے ریلیف کیمپس جن میں روہیلانوالی، پتن گانگا، موچی والی، پتن بنڈہ اسحاق علاقہ تھانہ شہر سلطان کا وزٹ کیا، پولیس ہیلپ ڈیسک پر معلومات لیں جبکہ تمام اداروں کی طرف سے قائم کیے گئے ڈیسکس کا بھی وزٹ کیا تفصیلی جائزہ لیا اور سہولیات بارے گفتگو کی۔