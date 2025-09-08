صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد نے لڑکی کو اغوا کرلیا، مقدمہ درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے سے نامعلوم افراد لڑکی کو اغوا کرکے لے گئے ۔ پولیس کے مطابق قمر نے اطلاع دی کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گیا، واپسی پر اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی گھر پر موجود نہیں۔

 تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ نامعلوم افراد اسے اغوا کرکے لے گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی اور مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مغویہ کی بازیابی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد ملزموں کو گرفتار کرلیا جائے گا۔

 

