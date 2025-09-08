لاکھوں کی وارداتیں،شہری نقدی اور سامان سے محروم
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے مالیت کی نقدی اور سامان سے محروم ہوگئے ۔
پولیس کے مطابق تھانہ نیو ملتان کی حدود میں نامعلوم افراد رضوان کے گودام کے تالے توڑ کر ساڑھے پانچ لاکھ روپے مالیت کا سامان چرا لے گئے ۔ اسی تھانے کی حدود میں مسلح کار سوار ملزمان قمر سے ساڑھے چار لاکھ روپے مالیت کی سگریٹ اور ساڑھے تین لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔ سبزی منڈی سے ریاض کے دو موبائل فون بھی اڑا لیے گئے ۔تھانہ سیتل ماڑی کے علاقہ سے فیاض، مشرف اور امیر علی کے موبائل فون چوری کر لیے گئے جبکہ تھانہ دہلی گیٹ کی حدود میں زاہد کی نقدی چوری ہوگئی۔ تھانہ لوہاری گیٹ کے علاقہ سے اعجاز اور آفتاب کے موبائل فون اور عرفان کی موٹرسائیکل چوری ہوگئی۔تھانہ بوہر گیٹ میں طارق کا موبائل فون اور گلگشت میں حماد کا موبائل فون چوری ہوگیا۔ تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقہ سے علی اور شبیر کے موبائل فون، تھانہ صدر کی حدود سے امان اللہ کے جانور اور تھانہ قادرپوراں کے علاقہ میں ظفر کے گھر سے سونا اور نقدی چوری ہوگئی۔مزید برآں تھانہ کینٹ کے علاقہ میں مسلح افراد نے شہباز سے موبائل فون اور نقدی، تھانہ قطب پور میں توصیف سے موبائل اور نقدی چھین لی۔