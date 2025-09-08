فوج کی قربانیوں سے جغرافیائی سرحدیں محفوظ :ربنوازکھچی
میلسی (نامہ نگار)ضلع وہاڑی کے نامور سیاستدان اورسیاسی و سماجی شخصیت محمد رب نواز خان کھچی نے کہا ہے کہ 1965کی جنگ میں افواج پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دیکر اس کا غرور خاک میں ملایا۔۔۔
اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداکو خراج تحسین اور ان کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں،پاک افواج کی قربانیوں کی بدولت ہماری جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہیں۔رب نوازخان کھچی نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے پیغام میں کہاکہ افواج پاکستان اور سکیورٹی اداروں کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں ،فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے پھر بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا،پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو تباہ کرکے تاریخ رقم کردی اور دشمن کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، پاکستا ن نے یہ ثابت کردیا کہ اگر بھارت نے دوبار ہ حملہ کرنے کا سوچا بھی تو افواج پاکستان ہندوستان میں گھس کر مارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ۔افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج ہے اور قوم وقت آنے پر ملک کی سلامتی کے لئے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی۔ان کا کہناتھاکہ سیلاب زدگان کو بچانے کیلئے بھی افواجِ پاکستان پیش پیش ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بہترین اقدامات کئے ہیں۔