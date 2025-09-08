صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

  • ملتان
ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) 7ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کی جانب سے ختم نبوت بل کی منظوری کی یاد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علمائے اہلسنت والجماعت کے زیراہتمام ختم نبوت ریلی نکالی گئی۔۔۔

 ریلی میں علمائے کرام سمیت سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی 7ستمبر 1974کو ختم نبوت کے بارے تاریخ ساز قانون سازی کی یاد میں میاں چنوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علمائے اہلسنت والجما عت کے زیراہتمام ختم نبوت ریلی نکالی گئی،ریلی فیصل مسجد شامی روڈ سے شروع ہو کر کلمہ چوک سے ہوتی ہوئی ٹی چوک پر اختتام پذیر ہوئی، ریلی میں امیر تحریک ختم نبوت مولانا فیصل عمران اشرفی اور امیر جمعیت علمائے اسلام مولانا حبیب الرحمن سمیت مختلف مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مولانا فیصل عمران اشرفی کا مقررین سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 7ستمبر 1974کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، جو پاکستان کی آئینی و دینی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے ، اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، ریلی کے شرکاء نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا اور واضح کیا کہ پوری قوم اپنے ایمان اور عقیدے کے معاملے میں ایک پیج پر ہے۔

 

