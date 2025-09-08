ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی عمارات کو چراغاں کیا گیا اور سینئر ٹیوٹر آفس کی جانب سے محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس میں طلبا و طالبات نے بارگاہ رسالت ؐ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ڈاکٹر رشید احمد نے جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں خطاب کرتے ہوئے سیرت النبیؐ پر روشنی ڈالی اور امن کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ؐ کی پوری زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد امن پسندی کا واضح ثبوت ہے ۔ نبی رحمت ؐ صرف دعوے دار نہیں تھے بلکہ عملی طور پر امن کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ رسول اللہ ؐ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے ، اگر ہم اپنی زندگی اور معاشرے میں سیرت النبی ؐ پر عمل کریں تو بہترین امن اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے ۔اس موقع پر ڈاکٹر محمد شہباز نے خصوصی ہدیہ نعت پیش کیا جبکہ ڈاکٹر عثمان جمشید، ڈاکٹر نگہت رضا، ڈاکٹر اختر حمید سمیت دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں شریک ہوئے ۔