  • ملتان
سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈی سی کمپلیکس میں مہربان ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے ۔

 شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔انہوں نے کہا کہ شہری بستر، کھیس، کمبل، تکیے ، بچوں، مردانہ و زنانہ کپڑے ، چادریں، راشن اور کھانے پینے سمیت روز مرہ استعمال کی اشیاء کیمپ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئیں، ہم سب مل کر اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنیں۔ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اسی جذبے کے تحت عوام کو بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے ۔

 

