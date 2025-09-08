صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی آج سے موسم گرما کی تعطیلات کے بعد دوبارہ کھل رہی ہے ۔ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز ایک ہفتے کی تاخیر سے ہوگا کیونکہ چھٹیوں میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی تھی۔

 یونیورسٹی حکام کے مطابق تدریسی سرگرمیوں کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ ہاسٹلز بھی کھول دیے گئے ہیں اور طلبہ و طالبات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ۔رواں برس نئے طلبہ کو الاٹمنٹ مکمل ہونے سے قبل ہی ہاسٹلز میں رہائش کی اجازت دی گئی ہے ۔

 

