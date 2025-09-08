سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم
خانیوال،میلسی (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کا ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل کے ہمراہ جلہ جیم میں فلڈ ریلیف کیمپ اور خیمہ بستی کا دورہ۔۔۔
ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم نے سیلاب متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات بارے بریفنگ دی۔کمشنر نے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متاثرین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو، پولیس، پیرا فورس اور سول ڈیفنس کے رضاکار متاثرہ افراد کے انخلاء میں سرگرم ہیں۔ متاثرین کو تین وقت کا پکا کھانا، صاف پانی، دودھ اور پھل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت علاج معالجہ جبکہ محکمہ لائیو سٹاک جانوروں کی ویکسین اور چارہ فراہم کر رہا ہے ۔کمشنر عامر کریم خاں نے خیمہ بستیوں میں کھانا، راشن، پانی، فروٹ اور بچوں کے دودھ کی فراہمی کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپ، کلینک آن وہیل اور موبائل ویٹرنری وین پر ادویات و ویکسین کی دستیابی کا بھی معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے کہا کہ متاثرین کی روزانہ مانیٹرنگ وزٹ کے ذریعے سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ دریں اثناء کمشنر عامر کریم خاں نے تحصیل کبیر والا کی بستی درکھانہ کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا،ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان نے اقدامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے ریلیف آپریشن اور انخلاء کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کو خیمے ، خوراک اور ادویات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان نے بتایا کہ 23 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔