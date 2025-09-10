گھر کی بوسیدہ چھت گرنے سے خاتون زخمی
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ کپ کے علاقے گلی پاپڑوں والی چوک بازار میں گھر کی چھت گرنے سے ماں اور بچی ملبے تلے دب گئیں۔ اطلاع ملنے پر اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کرتے ہوئے دونوں کو باہر نکالا۔۔۔
واقعہ میں 40 سالہ راحت بی بی زخمی ہوئی جبکہ 8 سالہ بچی عائشہ محفوظ رہی۔پولیس کے مطابق متاثرہ گھر محمد راشد کی ملکیت ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے چھت بوسیدہ ہو چکی تھی جو اچانک منہدم ہوگئی۔ واقعہ میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تاہم گھر کو جزوی نقصان پہنچا ہے ۔