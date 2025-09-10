صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالجز میں پرنسپل تعیناتی، امیدواروں کے انٹرویوز شروع

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سرکاری کالجز میں پرنسپلز کی تعیناتی کے لئے انٹرویوز کا عمل شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں فیصل آباد اور گوجرانولہ ڈویژن میں پرنسپلز کی خالی آسامیوں پر امیدواروں کے انٹرویوز کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔۔۔

محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق ان اسامیوں کیلئے درخواستیں طلب کی گئی تھیں جن کی جانچ پڑتال اور شارٹ لسٹنگ مکمل کر لی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن سے 32امیدوار جبکہ گوجرانولہ ڈویژن سے 19امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ان امیدواروں کے انٹرویوز آج لاہور میں ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اولڈ آفس آف ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن پنجاب، نئی انارکلی کے کمیٹی روم میں لئے جا رہے ہیں۔

 

