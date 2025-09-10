صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاوڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر خطیب کے خلاف مقدمہ

  • ملتان
لاوڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر خطیب کے خلاف مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر قاری کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ بدھلہ سنت پولیس کے مطابق سب انسپکٹر محمد عباس نے رپورٹ درج کرائی کہ محمد عبدالحق نامی شخص مسجد کے لاؤڈسپیکر پر تقریر کر رہا تھا۔

 انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے اور بارہا ہدایت کی جا چکی ہے کہ عوامی اجتماعات یا خطابات کے لئے سپیکر کا استعمال نہ کیا جائے ۔ تاہم محمد عبدالحق کو خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر