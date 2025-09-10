لاوڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر خطیب کے خلاف مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر قاری کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ بدھلہ سنت پولیس کے مطابق سب انسپکٹر محمد عباس نے رپورٹ درج کرائی کہ محمد عبدالحق نامی شخص مسجد کے لاؤڈسپیکر پر تقریر کر رہا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے اور بارہا ہدایت کی جا چکی ہے کہ عوامی اجتماعات یا خطابات کے لئے سپیکر کا استعمال نہ کیا جائے ۔ تاہم محمد عبدالحق کو خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا ۔