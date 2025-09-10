صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی یونیورسٹی میں جدید ڈی ہائیڈریشن پلانٹ نصب

  • ملتان
زرعی یونیورسٹی میں جدید ڈی ہائیڈریشن پلانٹ نصب

ملتان (خصوصی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی ملتان میں جدید ڈی ہائیڈریشن پلانٹ نصب کر دیا گیا۔ یہ منصوبہ پاکستان ہارٹیکلچر ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے تعاون سے مکمل ہوا۔۔۔

 افتتاحی تقریب میں چیئرمین نیشنل سیڈ اینڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی (تمغہ امتیاز) مہمان خصوصی تھے ۔انہوں نے کہا کہ یہ سہولت کسانوں اور پھلوں و سبزیوں کے تاجروں کے لئے ایک سنگ میل ہے ۔ پلانٹ کے ذریعے مینگو، سٹرابری، کیلا سمیت مختلف پھلوں کو خشک کر کے مقامی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا، جس سے ملکی معیشت کو تقویت ملے گی۔تقریب میں اطہر حسین کھوکھر، ڈاکٹر محمد عظیم خان، ذوالقرنین ذکاء، علی زیب خان اور اویس فاروقی نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کوآرڈی نیٹر محمد بلال احسن لیکچرر نے منصوبے کی تفصیلات بیان کیں۔اس موقع پر تقریباً 50 سے زائد کسان، ٹریڈرز اور ایکسپورٹرز بھی شریک ہوئے ۔

 

