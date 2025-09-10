لڑکے کو حبس بے جا میں رکھنے پر نامعلوم شخص پر مقدمہ
ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے لڑکے کو حبس بے جا میں رکھنے کے الزام میں نامعلوم شخص کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔بوہڑ گیٹ پولیس کو کامران نے اطلاع دی کہ مجھے میرے دوست نے حبس بے جا میں رکھا ہوا میری جان کو خطرہ ہے پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔
