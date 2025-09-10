صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی پانی سے بجلی نظام کی حفاظت اولین ترجیح، سی ای او میپکو

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ سیلابی پانی سے بجلی کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے پیشگی اقدامات اور مستقل مانیٹرنگ نہایت ضروری ہے۔۔۔

 تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بجلی کی فراہمی متاثر نہ ہو اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ صارفین اور عملے کی جان و مال کی حفاظت میپکو کی اولین ترجیح ہے ، اس سلسلے میں کسی بھی غفلت یا لاپرواہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔سی ای او میپکو نے 132 کے وی جلال پور پیر والا گرڈ سٹیشن کا دورہ کیا ۔

 

