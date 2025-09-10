صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں اوپن میرٹ تبادلے 22ستمبر سے شروع

  • ملتان
سکولوں میں اوپن میرٹ تبادلے 22ستمبر سے شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر) سکولوں میں اوپن میرٹ تبادلے 22ستمبر سے شروع ہوں گے بتایاگیا ہے کہ پنجاب کے 3لاکھ اساتذہ کے لئے 22ستمبر سے اوپن میرٹ پر تبادلوں سے پابندی اٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے ۔تبادلے اوپن میرٹ کے تحت کھولے جائیں گے اوپن میرٹ پر تبادلے دوسال بعد کھولے جائیں گے۔

