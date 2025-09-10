زکریا یونیورسٹی، مطالبات کیلئے اساتذہ کی 15ستمبر کی ڈیڈلائن
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے وائس چانسلر کو مطالبات پر مبنی مراسلہ ارسال کرتے ہوئے 15 ستمبر تک ڈیڈلائن مقرر کر دی۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی پلان کا اعلان کیا گیا ہے۔۔۔
ایسوسی ایشن کی سیکرٹری کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ 3 ستمبر کو ہونے والا جنرل باڈی اجلاس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجلاس تھا جو پانچ گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اجلاس میں اساتذہ نے سلیکشن بورڈ میں تاخیر، ترقیوں کے معاملات اور اساتذہ کی عزت و تکریم کے حوالے سے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔