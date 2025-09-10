صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی، مطالبات کیلئے اساتذہ کی 15ستمبر کی ڈیڈلائن

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی، مطالبات کیلئے اساتذہ کی 15ستمبر کی ڈیڈلائن

ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے وائس چانسلر کو مطالبات پر مبنی مراسلہ ارسال کرتے ہوئے 15 ستمبر تک ڈیڈلائن مقرر کر دی۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی پلان کا اعلان کیا گیا ہے۔۔۔

ایسوسی ایشن کی سیکرٹری کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ 3 ستمبر کو ہونے والا جنرل باڈی اجلاس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجلاس تھا جو پانچ گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اجلاس میں اساتذہ نے سلیکشن بورڈ میں تاخیر، ترقیوں کے معاملات اور اساتذہ کی عزت و تکریم کے حوالے سے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔

 

