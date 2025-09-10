جماعت اہلسنت کے زیر اہتمام میلاد النبی ؐ کانفرنس
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جماعت اہلسنت کے زیر اہتمام دارالعلوم سلیمانیہ بنگلہ ماچھی میں سالانہ میلاد النبی ؐ کانفرنس منعقد ہوئی۔ محفل کی میزبانی امیر جماعت اہلسنت علامہ حاجی محمد سلیمانی نے کی۔
اجتماع سے پروفیسر محمد سلیمان اور پروفیسر محمد ارشاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم ؐ کی سیرت اور سنتوں کو اپنانا ہی حقیقی میلاد ہے ۔ علما نے زور دیا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی صرف نبی کریم ؐ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہے ۔ اس موقع پر ضلع بھر سے علما، مشائخ، معززین اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نعت خوانی اور درود و سلام کے بعد دعا پر اس بابرکت اجتماع کا اختتام ہوا۔