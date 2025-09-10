پولیس لائنز بلڈنگ کی مرمت و صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے پولیس لائنز کا دورہ کیا اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ وزٹ کے دوران انہوں نے پولیس میس، پولیس سکول، ایم ٹی سیکشن، باربر شاپ اور ریزرو یونٹ کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈی پی او نے پراجیکٹ سرراہ کے تعمیراتی کام کو بھی چیک کیا۔ انہوں نے پولیس لائنز کے یونٹس میں ریکارڈ کی تکمیل، صفائی ستھرائی اور نظم و ضبط کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈی پی او محمد افضل نے ہدایت کی کہ پولیس لائنز کی بلڈنگ کی ضروری مرمت اور صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس لائنز کے اچانک دوروں کا مقصد مرمتی کاموں کو بہتر کرنا اور نظم و ضبط کو یقینی بنانا ہے ۔