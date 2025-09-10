صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
عمر کھچی کرکٹ کلب نے میموریل آل پاکستان ٹورنامنٹ جیت لیا

میلسی (نامہ نگار)عمر کھچی کرکٹ کلب نے مہر مشتاق میموریل آل پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا، ٹورنامنٹ میں ملک بھر کی 16ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ عمر کھچی کرکٹ کلب اور یو کے ہاشمی کرکٹ کلب وہاڑی کے درمیان کھیلا گیا۔۔۔۔

 جس میں عمر کھچی کرکٹ کلب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ فاتح ٹیم کے اونر محمد عمران خان کھچی نے ٹرافی کیساتھ 70ہزار روپے انعامی رقم وصول کی جبکہ رنر اپ ٹیم کو 30 ہزار روپے دیے گئے ۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی محمد اعظم خان کھچی تھے ۔ چیف آرگنائزر مہر علی آرائیں نے کہا کہ ایونٹ کا انعقاد مہر عمار آرائیں اور راؤ محمد فاروق کی کوششوں سے ممکن ہوا۔آئندہ بھی اس طرح کے ٹورنامنٹس کرائے جائیں گے ۔

 

 

