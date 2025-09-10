ڈی جی خان،پولیس افسروں میں بہترین کارکردگی پر انعامات تقسیم
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفرچٹھہ نے ڈی جی خان ریجن کے کمانڈوافسروں کوجرائم پر قابو پانے کی شاندار کارکردگی پر نقد انعام اور پرفارمنس سرٹیفکیٹ سے نوازا۔
تفصیل کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ نے ضلع کوٹ ادو کے سرکل انچارج ایس ایچ او ملک ایوب اقبال کھاکھی اور ضلع ڈیرہ غازی خان کے سرکل انچارج ایس ایچ او زاہد لغاری کو اپنے اپنے اضلاع میں کرائم کنٹرول کرنے پر انعام سے نوازا، ان کا کہنا تھا کہ سی سی ڈی کی پرفارمنس پنجاب پولیس کے نئے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی کامیابی ہے جس کا بنیادی مقصد قتل، اغواء اور ڈکیتی جیسے بڑے جرائم پر قابو پانا ہے ۔