صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی خان،پولیس افسروں میں بہترین کارکردگی پر انعامات تقسیم

  • ملتان
ڈی جی خان،پولیس افسروں میں بہترین کارکردگی پر انعامات تقسیم

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفرچٹھہ نے ڈی جی خان ریجن کے کمانڈوافسروں کوجرائم پر قابو پانے کی شاندار کارکردگی پر نقد انعام اور پرفارمنس سرٹیفکیٹ سے نوازا۔

 تفصیل کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ نے ضلع کوٹ ادو کے سرکل انچارج ایس ایچ او ملک ایوب اقبال کھاکھی اور ضلع ڈیرہ غازی خان کے سرکل انچارج ایس ایچ او زاہد لغاری کو اپنے اپنے اضلاع میں کرائم کنٹرول کرنے پر انعام سے نوازا، ان کا کہنا تھا کہ سی سی ڈی کی پرفارمنس پنجاب پولیس کے نئے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی کامیابی ہے جس کا بنیادی مقصد قتل، اغواء اور ڈکیتی جیسے بڑے جرائم پر قابو پانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا اور روٹی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

بھٹوں کا زہریلا دھواں،قریبی کالونیوں میں بیماریاں،محکمہ ماحولیات خاموش

آر پی او،ڈی پی او کے تھانے ،سیف سٹی ،خدمت مرکز کے دورے

ڈاکٹروں کے خصوصی وفد کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

کمشنر کا زیر تعمیر گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اسد عباس مگسی کے گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول سول اسٹیشن ،سکول برائے متاثرہ سماعت بوائز کادورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر