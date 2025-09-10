صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ریسکیو ٹیم نے کنویں میں گرنے والا بچھڑا بحفاظت نکال لیا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ریسکیو 1122 نے دولت آباد لڈن روڈ پر گہرے کنویں میں گرنے والے قیمتی بچھڑے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کمانڈر محمد شہباز غفور کی قیادت میں ٹیم موقع پر پہنچی۔

 مقامی افراد کے مطابق 80 کلو وزنی بچھڑا تقریباً 25 فٹ گہرے کنویں میں پاؤں پھسلنے کے باعث جا گرا ۔ ریسکیو اہلکاروں نے رسیوں اور آلات کی مدد سے کامیاب آپریشن کیا اور بچھڑے کو زندہ و سلامت نکال لیا۔ بچھڑے کے مالکان نے فوری کارروائی پر ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ عوامی حلقوں نے ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت کاوشیں حادثات میں قیمتی جانوں اور املاک کے تحفظ کی ضامن ہیں۔

 

