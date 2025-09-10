صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت ستانی پر اے ایس آئی اور کانسٹیبل برطرف

  • ملتان
رشوت ستانی پر اے ایس آئی اور کانسٹیبل برطرف

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پرانا ہیڈ سدھنائی دریائے راوی پل پر ٹرک ڈرائیورز سے رشوت لینے کے الزام پر ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے سخت ایکشن لیتے ہوئے اے ایس آئی محمد افتخار اور ڈرائیور کانسٹیبل محمد طیب کو نوکری سے برخاست کر دیا۔

 ڈی پی او نے کہا کہ رشوت ستانی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، عوامی شکایات پر فوری کارروائی میرا فرض ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیس کے محکمے میں کالی بھیڑوں کیلئے کوئی جگہ نہیں، ایسے عناصر کو سخت سزا دی جائیگی تاکہ دیگر اہلکاروں کیلئے یہ مثال بن سکے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے ۔

 

