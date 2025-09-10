میپکو:بجلی کے نئے کنکشن رک گئے ،صارفین پریشان
گگو منڈی (نامہ نگار)میپکو ریجن میں بجلی کے نئے کنکشن حاصل کرنا عوام کیلئے مشکل ہوگیا۔ نئے کنکشن کے حصول کیلئے ڈیمانڈ نوٹس کے اجرا پر مبینہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے جس کے باعث درخواست دہندگان پریشانی کا شکار ہیں۔
میپکو حکام کی جانب سے دو ہفتے گزرنے کے باوجود ڈیمانڈ نوٹس کی فیس کا تعین نہیں کیا گیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال سراسر نااہلی ہے ۔ عوامی حلقوں میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈیمانڈ نوٹس کی فیس آٹھ ہزار روپے سے بڑھا کر 23ہزار روپے تک کر دی جائے گی۔شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد ڈیمانڈ نوٹس فیس بھی بڑھائی گئی تو عوام پر ایک اور بجلی بم گرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کنکشن کے لیے درجنوں افراد نے درخواستیں جمع کرا رکھی ہیں مگر عمل درآمد نہ ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔صارفین نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ لوگ بجلی کے کنکشن حاصل کر سکیں۔ عوامی نمائندوں کا کہنا ہے کہ نااہلی اور تاخیر کی سزا صارفین کو نہ دی جائے بلکہ اس مسئلے کا فوری حل نکالا جائے تاکہ شہری ریلیف حاصل کر سکیں۔