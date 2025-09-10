سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے ، مدثر علی ڈاہا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر‘نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان مدثر علی خان ڈاہا ایڈوو کیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب کے چھوٹے کاشتکار اور زمیندار سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ متاثرہ دیہی علاقوں کو آفت زدہ قرار دے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کاشتکاروں کے یوٹیلیٹی بلز ایک سال کیلئے معاف کیے جائیں، جبکہ نئی فصل کی کاشت کیلئے انہیں مفت کھاد، بیج اور زرعی ادویات فراہم کی جائیں۔ مزید کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے متاثرہ کسانوں کو بلاسود قرضے دیئے جائیں تاکہ وہ دوبارہ اپنے کھیت آباد کر سکیں۔