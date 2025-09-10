صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے ، مدثر علی ڈاہا

  • ملتان
سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے ، مدثر علی ڈاہا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر‘نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان مدثر علی خان ڈاہا ایڈوو کیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب کے چھوٹے کاشتکار اور زمیندار سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔

صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ متاثرہ دیہی علاقوں کو آفت زدہ قرار دے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کاشتکاروں کے یوٹیلیٹی بلز ایک سال کیلئے معاف کیے جائیں، جبکہ نئی فصل کی کاشت کیلئے انہیں مفت کھاد، بیج اور زرعی ادویات فراہم کی جائیں۔ مزید کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے متاثرہ کسانوں کو بلاسود قرضے دیئے جائیں تاکہ وہ دوبارہ اپنے کھیت آباد کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر